أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل





وعلقت النجمة أنغام، على تغريدة أحلام، قائلة: "تستاهلي كل الحب والخير يا أحلام وكارول تستاهل كل الدعم لإنها فنانة جميلة وإنسانة رائعة"، كارول رائعة وراقية وتستحق كل الحب".



يشار إلى أن عدد من نجوم الوطن العربي شاركوا في موسم حفلات الرياض، من ضمنهم أصالة وأحلام، أنغام، شيرين عبد الوهاب، حسين الجسمي، محمد رمضان، نوال الزغبي، وغيرهم من النجوم.





طالبت المطربة الأمارتية أحلام، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بأن يضم المطربة اللبانية كارول سماحة، لقائمة النجوم التي تشارك في مهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.ونشرت أحلام تغريدة تناشد خلالها آل الشيخ، بضم كارول سماحة، لحفلات موسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قالت له خلالها: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".وردت كارول سماحة، من جانبها على تغريدة أحلام، قائلة لها: "أنت المختلفة، صادقة وطيبة وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام بحبك".