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ضاحي خلفان محذرا: استراتيجية قطر المقبلة تفكيك التحالف العربي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:34 ص
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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إن انقاذ قطر من ورطتها بتنظيم كأس العالم في الدوحة يأتي بعودتها إلى مجلس التعاون لغايات التعاون وليست لغايات هدم التعاون.


وتابع عبر تغريدات له على تويتر، أن إعلان قطر التخلي عن الإخوان يفترض أن يكون إعلانا رسميا، وإلا كأنك يا بوزيد ما غزيت.


وحذر من أن استراتيجية قطر المقبلة لمجلس التعاون هي محاولة تفكيك التحالف العربي ليس إلا، مضيفا: "ستذكرون ما أقول لكم".

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الكلمات المفتاحية

قطر ضاحي خلفان التحالف العربي

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