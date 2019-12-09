ترتيب هدافي الدوري الإسباني

انتهت الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني بالأمس الاحد، حيث يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب البطولة بفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد وحقق الثنائي انتصارات سهلة خلال هذا الأسبوع.





هاتريك ميسي يقود البارسا للصدارة :-



ونجح ليونيل ميسي لاعب برشلونة في خطف صدارة ترتيب هدافي الليجا الإسبانية بالرغم من مشاركته في عدد قليل من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري وعدم بدايته الموسم مع البارسا.





واحرز اللاعب الأرجنتيني هاتريك في شباك فريق ريال مايوركا في المباراة التي جمعتهم على ملعب الكامب نو يوم السبت الماضي وانتهت بفوز البارسا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وأصبح ميسي في صدارة ترتيب هدافي البطولة بفارق هدف وحيد عن كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد.





وكان فريق ريال مدريد قد نجح في الفوز على فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الاسباني :-





1- "ليونيل ميسي" برشلونة : 12 هدف.



2- "كريم بنزيما" ريال مدريد : 11 هدف.



3- "جيرارد مورينو" فياريال : 8 أهداف.

3- "لويس سواريز" برشلونة : 8 أهداف.

3- "لورين مورون" ريال بيتيس : 8 أهداف.

3- "لوكاس بيريز" ألافيس : 8 أهداف.



4- "انجيل رودريجز" خيتافي : 7 أهداف.

4- "ويليان خوسي" ريال سوسييداد : 7 أهداف.



5- "ماكسيمليانو جوميز" فالنسيا : 6 أهداف.

5- "روجر مارتي" ليفانتي : 6 أهداف.





مقارنة ميسي مع كريم بنزيما :-



وبالرغم من مشاركة كريم بنزيما في 14 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في الليجا إلا أنه فشل في الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني، وبدأ ميسي الموسم متأخرا بسبب الإصابات إلا أنه شارك في عشر مباريات مع البارسا في الليجا فقط بأقل 4 مواجهات عن اللاعب الفرنسي.