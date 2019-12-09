بعد هجومه على نسرين أمين.. 3 خناقات لمحمد سامي مع الفنانات والسبب "مي عمر"





سامي، دخل في عدة خلافات بسبب مي عمر، حيث هو هو من قدمها في أول عمل لها بمسلسل "حكاية حياة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وقدمت خلال المسلسل شخصية فتاة تدعي "ولاء".



وتتهم عدد من الفنانات المخرج بأنه يختزل مشاهدهن من أجل أعطاء مساحة أكبر لزوجته.





خلافته مع غادة عبد الرازق

بدأت خلافات المخرج محمد سامي، مع النجمة غادة عبد الرازق، إلى حد وصولها إلى المحاكم.





وحدث الخلاف بين الطرفين ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، بعدما اتهم المخرج محمد سامي، غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف ابنته وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، فيما قامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة، التي باتت وقتها حديث الوسط الفني.

كما قالت أيضا انه كان يهتم بزوجته في المسلسل اكثر من بطلة العمل قائلة "كأن المسلسل اسمه حكاية ولاء، مش حكاية حياة".



خلافه مع نسرين مين

ووقعت عدة خلافات بين المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، أثناء تصوير مسلسل" الأسطورة "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2016.



وقال سامي، في تصريحات صحفية إن نسرين أمين، تغير من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما، كما قال إن نسرين أمين، تعتبر ممثلة درجة خامسة.



وردت الفنانة نسرين امين، بعد تعليق محمد سامي عنها قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

ياسمين صبري

واتهمت الفنانة ياسمين صبري، المخرج محمد سامي، بأنه قام بحذف بعض المشاهد الخاصة بها من أجل زوجتة الفنانة مي عمر، خلال مسلسل" الاسطورة "مع الفنان محمد رمضان.



وكان سامي، أكد في تصريحات صحفية بأنه من المستحيل أن يقدم مع ياسمين صبري، أي عمل مرة ثانية قائلاً": "أنا طلبت مرتين خلال تصوير مسلسل الأسطورة عدم استمرارها في العمل بسبب عدم قدرتها على الحديث، هي مبتعرفش تتكلم".













هجوم المخرج محمد سامي على الفنانة نسرين أمين ليس الأول من نوعه فقد تعرضت لهجوم سابق منه لسبب كان متعلقًا بزوجته السابقة الفنانة مي عمر.