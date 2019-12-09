بفستان فوق الركبة.. ليلى علوي تأسر قلوب محبيها في أحدث ظهور لها (صورة)









وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل مُحبيها.



يُشار إلى أنَّ ليلي علوي تغيبت عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي وآخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافينشي"، والمسلسل بطولة ليلي علوي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، مي سليم، بيومي فؤاد، حسام فارس، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج محمد ممدوح، وممدوح شاهين.



الجدير بالذكر أنَّ ليلي شاركت مؤخرًا كعضوة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد دورته التاسعة، والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.







خضعت الفنانة ليلي علوي، لجلسة تصوير جديدة بواسطة المصور خالد فضة ظهرت خلالها وهي مُرتدية فستان فوق الركبة، باللون الأبيض، يتسم بوجود أكمام قصيرة، وبدت بتسريحة شعر الذيل حُصان.