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الفنان سيد مصطفى يكتسح تريندات السوشيال ميديا بعد شائعات تعرضه لأزمات مالية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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اكتسح الفنان سيد مصطفى قائمة تريندات موقع جوجل العالمي وذلك بعد تصريحه عن مرضه، واستغاثته من نقابة المهن التمثيلية.

وأجرى الفنان "مصطفى" مداخلة هاتفية في البرنامج مع الابراشي، روى خلالها معاناته وما يتعرض له من الم، حيث قال إنه يعاني من تدهور في حالته الصحية، ولا يملك نفقات العلاج بالمستشفيات الخاصة. 

وحزن الجمهور على الحال الذي تعرض له سيد مصطفى بعد زمن كبير أمضاه في الفن.

يذكر أن أحد رواد السوشبال ميديا شارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "الزمن ده قاسي جدًا، الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدًا في حياته، وصل لمرحلة أنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها أحد.


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