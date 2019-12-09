محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "bum bum".. ويكشف موعد طرحها





فيديو كليب "السلطان"



خوض رمضان سباق رمضان 2020



يِشارك الفنان محمد رمضان أحدث، اخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر فيديو له من أغنيته الجديدة "bum bum "، على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، مشوقًا جمهوره لأغنيته الجديدة.وعلق على الفيديو: "انتظروها أن شاء الله فى أول دقيقة فى السنة الجديدة 2020 على قناتى الرسمية على اليوتيوب" .حيث تخطى فيديو كليب"السلطان" 10 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب، وظهر محمد رمضان بالزى الملكى، ومن حواليه الجوارى، وتم تصوير هذا الكليب فى مراكش بالمغرب،وكانت بطلة الفيديو كليب الفنانة العراقية نور نعيم، والتى جسدت دور السلطانة.يقال أن المخرج حسام الحسيني لجأ إلى مدير تصوير هوليوودي لتصوير الفيديو كليب، ويدعى تييري أربوجاست.يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.ومن أهم أعمال الفنان محمد رمضان السينمائى فيلم الكنز الجزء الثاني ومسلسل زلزال من أهم أعماله الدرامية .