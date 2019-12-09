إلحق نفسك قبل انتهاء المهلة.. خطوات تقديم تظلمات الاستبعاد من التموين

أيام قليلة تفصلنا عن آخر مهلة لتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتظلمات المواطنين المستبعدين من التموين، حيث سيتم غلق باب التظلم يوم 15 ديسمبر المقبل.





والمواطنون المتظلمون من الاستبعاد من بطاقات التموين أمامهم فرصة أخيرة من أجل تقديم التظلم، والعودة مرة أخرى إلى الحصول على الدعم التمويني.





وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإكترونية لقرائها تقدم كيفية تقديم التظلم:-





أولاً تسجيل الدخول على موقع دعم مصر إضغط هنا.

وبعد ذلك إدخال رقم بطاقة التموين وأيضاً الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

ثم الضغط على تقديم التظلم.

ويجب توضيح الأسباب والتفاصيل التي تخص هذا التظلم.

وفي النهاية الضغط على حفظ.