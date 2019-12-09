تعرف على تفاصيل مسرحية "يا تصيب يا تخيب"













كشف الشاعر أحمد حسن راؤول عن مشاركته في مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشر أحمد صورة جديدة له ظهر خلالها وهو برفقة كل من الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد آدم والمخرج محسن رزق.وعلق راؤول على الصورة قائلاً :"قريبًا مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، أحمد آدم - سمية الخشاب - حجاج عبد العظيم - سامح حسين - مروة عبد المنعم.وتابع راؤول قائلًأ: "الأغاني كلماتي أحمد حسن راؤول، ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، تسجيل مينا سمير، ميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي".وأضاف راؤول قائلاً : "المسرحية تأليف محمد نبوي، علاء حسن، إخراج: محسن رزق".ومن المُرتقب أن تشارك المسرحية في موسم الرياض بالسعودية، وتعرض المسرحية في السعودية لمدة ثلاثة أيام وهم 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام، وذلك من شهر ديسمبر الحالي، لذا يقوم أبطال العمل بإجراء الاستعدادات اللازمة قبل بدء العروض.وتشهد مسرحية "يا تصيب يا تخيب" عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب، وذلك بعد فترة غياب استمرت لمدة 17 عامًا من تقديمهم فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" وكان هذا الفيلم بمثابة التعاون الأول لهم.