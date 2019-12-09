انفصال أصالة وطارق العريان سرًا ليس الأول.. ثنائيات فنية أخفت نبأ طلاقها وفضحتهم تطفلات رواد السوشيال ميديا

1- ياسمين عبد العزيز



2- غادة عادل ومجدي الهواري



3- كمال أبو رية وماجدة زكي











أثار خبر طلاق المطربة السورية أصالة من زوجها المخرج طارق العريان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث السوشيال ميديا، وانتشرت الشائعات بشكل مكثف فى ظل صمت من الطرفين "أصالة، طارق".ظلت الشائعات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أعلن الإعلامي المصري تامر أمين، خلال برنامجه التليفزيوني على قناة النهار خبر انفصال المطربة أصالة عن زوجها طارق العريان.وبدأ نشطاء التواصل الاجتماعي، يتداول فيديو مؤثر لأصالة، وهى تبكي على خشبة المسرح فى الرياض، خلال غنائها أغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي".واستمرت "أصالة" فى كتمان خبر طلاقها من طارق العريان، واكتفت ببعض التلميحات مثل نشر صورة على "إنستجرام"، مرفقة بكلمات مؤثرة.يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز الفنانين الذين أخفوا نبأ طلاقهم:الفنانة ياسمين عبد العزيز أخفت نبأ طلاقها من رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، ثم بعد ذلك خرجت عن صمتها وأعلنت انفصالها عن زوجها، بعد زيجة استمرت ١٧ عاماً، وذكرت مصادر مقربة أن ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها منذ عام، ولكن لم يعلن الطرفان انفصالهما.أعلنت الفنانة غادة عادل، طلاقها من المخرج مجدي الهواري بعد زواج دام لأكثر من ٢٠ عاما، أواخر العام الماضي، على رغم من انفصالهما منذ عام، وبررت غادة إخفائها الخبر، لأنها أرادت الحفاظ على خصوصية أبنائهم، وقالت غادة إن العلاقة الطيبة مازالت تجمع بينها وبين طليقها مجدي الهواري، حفاظاً على استقرار نفسية أبنائهم.انفصل الفنان كمال أبو رية عن زوجته الفنانة ماجدة زكي فى عام ٢٠١٤ فى هدوء تام، بعد زواج استمر ٢٦ عاما، ولم يعلن أي من الطرفين خبر الانفصال، وبعد فترة خرج كمال أبو رية عن صمته وأعلن خبر انفصالهما فى أحد البرامج.