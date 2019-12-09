بالذهبي.. نوال الزغبي تشعل حفلها بموسم الرياض









أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي، حفلًا ناجحًا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن "موسم الرياض" الذي تنظمه هيئة الترفيه، بحضور حوالي الـ ٧ آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح (أبو بكر سالم) ورددوا معها أجمل الأغنيات، لتكون واحدة من أنجح السهرات التي أقيمت ضمن موسم الرياض الحافل بكبرى السهرات الناجحة.نوال اختارت فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة وغنت خلال السهرة (كده باي) من ألبومها الجديد، ومجموعة من أغنياتها منها (الناس العزاز) و(أغلى الحبايب) و(شو أخبارك) و(مين حبيبي أنا)، كما غنّت الخليجي (عادي) و(غريب الراي) وأهدت الشعب السعودي أغنية (جنة جنة) وتابعت تقدم مجموعة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور الكبير.نذكر أنّ نوال ستسافر الأسبوع المقبل إلى دبي لتحيي حفلاً ضخماً في (القرية العالمية) على أن تعود إلى بيروت لتتابع التحضيرات لجديدها.