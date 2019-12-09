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هذه الفئة من الموظفين ستصرف 2000 جنيه بدل انتقال قريبا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
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بوابة الفجر
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 بعد فترة قليلة تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، ومن أجل ذلك تجرى الحكومة اختبارات لنقل عدد من الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر نقل حوالي 50 ألف موظف بحلول منتصف 2020، وذلك وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.


وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد صريح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أنه أعد دراسة شاملة بشان انتقال العاملين في الحكومة من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، وأن العاملين سيعتمدون على 4 أنواع من وسائل الانتقال، من 150 محطة من داخل القاهرة الكبرى، ونحو 11 محطة في الحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة.


وأوضح أنه يتم صرف حوافز لمن يسكن في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بدل انتقال للموظف يبلغ 80 جنيهًا في اليوم، اي ما يعادل 2000 جنيه شهريا.

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كامل الوزير توك شو العاصمة الإدارية أخبار مصر

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