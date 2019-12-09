أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن الشهر العقاري (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً: "أبراج محافظة الإسكندرية ومنطقة مدينة نصر بالقاهرة والمنتجعات غير مسجلة في الشهر العقاري.





وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية صدي البلد، أنه إذا تم تسجيل الوحدات العقارية الدولة ستحصل على أموال طائل تصل للمليارات.





وأوضح أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب هدد وزير العدل باستجواب، معلقا: "لم تحدث من قبل خاصة أن الوزير لديه حصانة".





وأشار موسى، إلى أن مجلس النواب منذ شهرين يعمل على حل مشاكل الشعب فعليا، معلقا: الدكتور على عبدالعال بيدور على مصالح الشعب وبيتجاوب مع الناس".





وأوضح أن "أزمة الشهر العقاري تؤرق الجميع، والدكتور عبد العال طالب الحكومة بالاهتمام بالشهر العقاري خاصة أن معظم المواطنين يعانون من المكاتب"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النوب صرح أن الشهري العقاري هو المسئول عن عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر.