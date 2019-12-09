بعد شفائها.. نيللي كريم توجه الشكر لعمرو منسي لهذا السبب









وحضر الحفل الهضبة عمرو دياب، دينا الشربيني، يسرا، السناريست تامر حبيب، نجلاء بدر، أحمد دواد، خالد سليم، وغيرهم من النجوم وأصدقاء نيللي المقربين.



كانت أوضحت الفنانة نيللي كريم تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يومًا.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي"، مشيرة إلى أن العلمية التي خضعت لها "دقيقة" جدًا".



كانت أوضحت الفنانة نيللي كريم تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يومًا.

فاجأ عمرو منسى المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الفنانة نيللي كريم بتجهيز الحفل الخاص بعودتها من رحلة علاجها بالخارج، حيث تفاجأت الفنانة بالفعل بحضور العديد من النجوم للحفل.ووجهت من جانبها، الشكر إلى عمرو منسي، من خلال نشر بعض الصور من الحفل الذي أقيم لها: معلقة عليها: "شكرًا جزيلًا تجمع جميل جدَا".