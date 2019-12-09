جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



نقدم لكم جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري.





نتائج مباريات الأمس من بطولة الدوري الإنجليزي



ولعبت أمس أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت نتائجها كالآتي:





أستون فيلا × ليستر سيتي



وانتهت هذه المباراة بفوز ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.





نيوكاسل يونايتد × ساوثامبتون



فيما انتهت هذه المباراة بفوز نادي نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.





نورويتش سيتي × شيفيلد يونايتد



كما انتهت هذه المباراة بفوز نادي شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف.





برايتون × ولفرهامبتون



بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





موعد أخر مباراة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي



وستلعب أخر مباراة من مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي بين نادي وست هام يونايتد ونادي أرسنال اليوم الإثنين 9 ديسمبر.





متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز



ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء الجولة الخامسة عشر



ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء الجولة الخامسة عشر اليوم كالآتي: