صور من كواليس مسرحية "عطل فني" مع ترقب عرضها بموسم الرياض











يجري فريق عمل "مسرحية عطل فني" بطولة هشام ماجد وشيكو، التحضريات والبروفات، قبل عرضها ضمن موسم الرياض خلال الفترة المقبلة.مسرحية عطل فني من بطولة هشام ماجد، وأكرم حسني وشيكو وأيتن عامر ونشوي مصطفي وإسماعيل فرغلي واوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وشارك في التأليف أحمد شاكر، وإخراج اوتاكا.ومن ناحية أخرى كان بدأ شيكو وهشام ماجد، تصوير مسلسل "اللعبه" الذي من المقرر عرضه في دارما رمضان 2020، حيث أن تم تأجيل عرض المسلسل رمضان الماضي.ويشارك في المسلسل الفنان شيكو وهشام ماجد، و أحمد فتحى، ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.