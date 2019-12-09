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بعد تصدرها تريند تويتر.. 3 تصرفات لأصالة أكدت انفصالها عن طارق العريان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أصبح انفصال أصالة وطارق العريان، هو حديث السوشيال ميديا، حيث أثارت الخبر ضجة كبيرة، فهما أشهر ثنائي بالوسط الفني والمعروف عنهما أنهما جمعتهما قصة حب كبيرة قبل الزواج.

1- بكاء أصالة في حفل موسم الرياض
بعد حالة الضحك والمزاح التي ظهرت على النجمة أصالة، أثناء حفل موسم الرياض إلي أنها انهارت من البكاء حيث قطعت غناءها وظلت تمسح دموعها وتحاول التماسك واستكمال أداء أغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي".

وقال البعض بأن سببب بكاء أصالة هو انفصالها عن طارق العريان.

2- غياب أصالة وطارق العريان في المناسبات الخاصة بهم
على عكس العادة اختفى مؤخرًا الثنائي أصالة وطارق العريان، عن الظهور معًا في أي مناسبة تخص الآخر.

فقد غابت أصالة عن حضور العرض الخاص، لفيلم "ولاد رزق 2 "الذي يقوم بإخراجه طارق العريان، رغم أنها دائماً تظهر معه في عمل فني له.

كما ابتعد طارق العريان، عن الظهور مع أصالة، في حفلاتها الغنائية، التي أحياتها الفترة الماضية، فهو كان دائما كان يتوحد بمعظم الحفلات الغنائية التي تقدمها.

3- سفرها إلى دبي بدون طارق العريان 
كما سافرت أصالة، منذ فترة إلى دبي، مع أبنائها وشقيقها، لقضاء العطلة الصيفية، وعلقت على الصوره "عائلتي" دون وجود طارق العريان، وذلك الذي جعل الجمهور يتساءل عن طارق العريان.

تامر أمين يأكد أنفصال أصالة وطارق العريان
وبعد بكاء أصالة في حفل موسم الرياض، قال الأعلامي تامر أمين، عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا هى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

كما أشارت أصالة في حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية، إلي أنفصالها من طارق العريان.

وقالت أصالة بين فواصل الأغنيات ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: " لترد عليها قائلة" طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا"، (في إشارة للحديث الدائر عن انفصالها عن طارق العريان)، إلا أنها انتبهت لكلامها فتوقفت عن سياق حديثها، قائلة بقالي شهر ونص بعمل بروفات للحفل مع هاني فرحات لدرجة إني بأكله كل يوم .

وأضافت أن المايسترو هاني فرحات طلب منها قبل الحفل، عدم الحديث مطلقا خلال فواصل الأغنيات حتى لا تبوح بأي حديث، كما قدمت الشكر لنجلها خالد ووالدتها عزيزة وابنتها شام ولم تتطرق مطلقا إلى زوجها.

أصاله وطارق العريان، هما أشهر ثنائيات الساحة الغنية بالوطن العربي، حيث أنهم جمعتهم قصة حب كبيره وكانوا دائما تظهر عليهم علامات السعادة والحب، ولم يتوقع أحد بأن تصل الخلافات بين أصاله والعريان إلي هذا الدرجه، أصالة كانت تزوجت من العريان في عام 2006وانجبت منه التوأم علي وادم.


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الكلمات المفتاحية

منوعات طارق العريان الفجر الفني اصالة

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