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تعرف على الإجازات الرسمية في 2020

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
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يترقب العالم أجمع بعد أيام قليلة، انتهاء عام 2019 وبداية عام جديد 2020، ويحرص عدد كبير من المواطنين على معرفة الإجازات الرسمية في العام الجديد.

ونستعرض فيما يلى الإجازات الرسمية التي ستتضمنها 2020م، حيث تعتبر هذه الأيام إجازة بأجل كامل لموظفي الحكومة، وللقطاع الخاص، ويمكن لصاحب العمل أن يطلب من العامل العمل في هذا اليوم مع حصوله على ضعف الأجر.

7 يناير عيد الميلاد المجيد
25 يناير عيد الشرطة
19 مارس عيد تحرير طابا
19 أبريل عيد القيامة المجيد
20 أبريل شم النسيم
25 أبريل عيد تحرير سيناء
23 مايو وقفة عيد الفطر
24 - 26 مايو عيد الفطر المبارك
18 يونيو عيد الجلاء
30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو
23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو
30 يوليو وقفة عيد الأضحي
31 يوليو - 2 أغسطس عيد الأضحى المبارك
20 أغسطس أول السنة الهجرية
6 أكتوبر نصر حرب أكتوبر
29 أكتوبر المولد النبوي الشريف

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