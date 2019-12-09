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'الصحفيين' تنظم ورشة جديدة حول 'الأمان الرقمي والسلامة المهنية والشخصية'

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، ورشة تدريبية جديدة الزميلات والزملاء أعضاء النقابة حول «الأمان الرقمي والسلامة المهنية والشخصية للصحفيين».

يأتي ذلك في إطار خطة اللجنة التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في جميع مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية بهدف تطوير الأداء المهني.

تعقد الورشة بمركز التدريب بالنقابة لمدة ٣ أيام في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجارى من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.

تتناول الورشة 3 محاور:

الأول حول «الأمان الرقمي للصحفيين»:

ويتضمن: الأدوات التى تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانا.

وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل، الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي فى عمله، الحماية من البرمجيات الخبيثة.

تقدم التدريب الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

المحور الثاني حول السلامة المهنية والشخصية للصحفيين، ويتضمن :

السلامة المهنية للصحفي أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو، السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية.

تقدم التدريب الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

المحور الثالث حول مهارات الإسعافات الأولية وتقوم بالتدريب الزميلة شيرين عبد العظيم.

ويحصل المشارك في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة علاوة على المادة العلمية الخاصة بالورشة.

يبدأ الحجز اعتبارا من الثلاثاء 10 ديسمبر الحالي ويسدد المشارك مبلغ 100 جنيه بخزينة النقابة.
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