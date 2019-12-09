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موعد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم 9/12/2019 في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة آرسنال

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
على شحاتة
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يحل نادي أرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق وست هام يونايتد، في لقاء هام ومثير بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 9 ديسمبر الجاري، على ملعب لندن، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويسعي نادي أرسنال لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، من أجل العودة لمكانة الطبيعي وسط الكبار بالبريميرليج، والعودة لطريق الإنتصارات الغائبة عنه منذ 8 مباريات، حيث يحتل نادي أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل نادي وست هام يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام يونايتد
تذاع المباراة بين أرسنال ووست هام يونايتد، عبر قناة “بي إن سبورت 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يبدأ الآرسنال بتشكيل كالتالي :-

 في حراسة المرمى: لينو

 في خط الدفاع:  كولاسيناك – لويز – باباستاثوبولوس – بيليرين 

في الوسط: توريرا – شاكا – أوزيل – ويلوك 

في الهجوم: أوباميانج – لاكازيت .

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موعد مباراة الارسنال مبارايات اليوم الدوري الانجليزي

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