موعد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم 9/12/2019 في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة آرسنال

يحل نادي أرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق وست هام يونايتد، في لقاء هام ومثير بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 9 ديسمبر الجاري، على ملعب لندن، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.