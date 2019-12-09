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التشكيل المتوقع لمباراة وست هام ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي وست هام يونايتد نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالعاصمة الإنجليزي لندن على ملعب نادي وست هام يونايتد الدولي.


تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة وست هام ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

يرغب المدير الفني المؤقت لفريق أرسنال فريدريك ليونبيرج لتحقيق اول فوز له مع الفريق بعد تعيينه مدربا خلفا للمقال أوناي إيمري الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج ولتعويض هزيمة الفريق في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وسيدخل المدير الفني السويدي لنادي أرسنال بالتشكيلة التالية أمام نظيره فريق وست هام يونايتد.


حراسة المرمى : لينو .

خط الدفاع : بيليرين ، سوكراتيس ، دافيد لويز ، كولاسيناك .

خط الوسط: لوكاس توريرا ، تشاكا ، أوزيل ، بيبي ، لاكازيت .

خط الهجوم: أوباميانج .


بينما يسعي نادي وست هام يونايتد استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لإبتعاد عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " واستكمال صحوته بعد الفوز علي حساب نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشئ وسيدخل المدير الفني للفريق اللندني مانويل برجليني المباراة بالتشكيلة التالية :


حراسة المرمي : فابيانسكى .

خط الدفاع : فريدريكس - بالبوينا - ديوب - كريسويل .

خط الوسط : رايس - ويلشير - لانزيني - أنتونيو - أندرسون .

خط الهجوم : هالير .


تعرف علي موعد مباراة وست هام ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

من المقرر أن يواجه نادي وست هام نظيره فريق أرسنال اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب نادي وست هام يونايتد الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


ويدخل نادي آرسنال المباراة وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يحتل نادي وست هام يونايتد المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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