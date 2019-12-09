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عاجل.. هاشتاج "طلاق أصالة" يخطف تريند تويتر.. والجمهور: "والله ما يستاهلك"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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بعد انتشار أخبار كثيرة وتغريدات للقيل والقال عن انفصال الفنانة أصالة من زوجها المنتج طارق العريان، تصدر هاشتاج بعنوان "طلاق أصالة" قائمة التريند عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وشارك عدد كبير من الجمهور المحب لأصالة وطارق العريان، بإرائهم في تغريدات كثيرة، ومنهم من طالبهم بالعودة من جديد، حفاظَا على العشرة، والبعض الآخر عبر عن اندهاشه الشديد من خبر الانفصال، فمنهم من علق قائلَا: "والله ما يستاهلك".

تامر أمين يحسم الجدل ويؤكد انفصال أصالة عن طارق العريان
وقد حسم الإعلامي تامر أمين، الجدل المثار حول طلاق أصالة من طارق العريان عبر برنامجه آخر النهار.

وفي البداية، وانطلاقًا من بكاء أصالة في حفلها بموسم الرياض، تحدثت الإعلامية هبة الأباصيري عن رقي وتميز أصالة وأنها فنانة لامثيل لصوتها واحساسها.

وقالت: "أتمنى لو في وعكة عاطفية أو انفلونزا خفيفة مرت على قلبها ياريت تخف منها بسرعة، ووجهت رسالة إلى تامر أمين قائلة شوفت دموعها ياتامر".

ليرد تامر قائلًا: "إنت لي متحيزة للنساء، قولتي في وعكة عاطفية لأصاله، ان حصل خلاف بينها وبين زوجها وانفصلا عن بعضهما ولو في فرصة للرجوع ياريت ولو الانفصال كان خيرًا لهما يبقى اهلا وسهلا".


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