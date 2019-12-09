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الظهير الأيسر .. صداع في رأس زيدان قبل مباراة فالنسيا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:09 ص
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زيدان
زيدان
عبدالقادر عرابي
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وضع الظهير الأيسر الفرنسي الدولي فيرلان ميندي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا فريقه ومدربه زين الدين زيدان في موقف صعب، وذلك قبل مواجهة الفريق الهامة أمام نادي فالنسيا، في الإسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني بملعب ميستايا.


طرد ميندي في لقاء إسبانيول

وتعرض ميندي للطرد أمام إسبانيول، في اللقاء الذي شهده ملعب سانتياجو بيرنابيو أمس السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني، وإنتهى بتفوق الريال بهدفين نظيفين.


ونال ميندي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86، لينال البطاقة الحمراء، ويغيب رسمياً عن مواجهة الفريق أمام فالنسيا في الجولة 17 من الليجا.


وكان الظهير الأيسر البرازيلي قد أصيب في وقت سابق، وتأكد غيابه عن مواجهة فالنسيا، بالإضافة لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقررة يوم 17 ديسمبر القادم.


البدائل المتاحة

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن زيدان سيختار أحد أفراد الثلاثي ناتشو فيرنانديز وألفارو أودريوزولا و إيدير ميليتاو، لشغل الجبهة اليسرى في لقاء فالنسيا القادم.


وستكون أمام زيدان فرصة لتجربة أحد اللاعبين فيهذا المركز، خلال مواجهة الفريق القادمة أمام كلوب بروج البلجيكي، في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وضمن الريال تأهله مسبقاً عن المجموعة الأولى، في المركز الثاني خلف باريسسان جيرمان الفرنسي، وبالتالي ستكون مباراة كلوب بروج القادمة بمثابة تحصيل حاصل.
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