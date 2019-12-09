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عاجل.. الفنان سيد مصطفى: "جالي اكتئاب من قلة الشغل" (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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عبر الاعلامي وائل الابراشي، عن تضامنه مع الفنانين الذين يعانون مع البطالة، مضيفًا: "دايما كل فنان بيحتاج للرعاية الكاملة، الفنان اللي بيسعدنا بيبهجنا والفن هو منظومة متكاملة لكل الابطال اللي بيشاركوا في الأعمال الفنية". 

وأضاف قائلا: "عشان كدة لما وجدنا الفنان سيد مصطفى بيستغيث ويتالم لتعرضه لمشاكل صحية ومن المهم تسليط الضوء عليها لأننا من الدول التي تعتز بقيمة الفن".

وأجرى الفنان سيد مصطفى مداخلة هاتفية في البرنامج مع الابراشي، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" للتعبير عن المعاناة التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه يعاني من تدهور في حالته الصحية، ولا يمتلك التي تمكنه من العلاج في المستشفيات الخاصة.

وتابع قائلًا: "أنا بعد 66 عاما من عمري بالتمثيل، يقال لي انني ليس عضو بنقابة المهن التمثيلية، والدكتور أشرف زكي بيقول الاستاذ سيد مصطفى ليس نقابي والاستاذة نهال عنبر قالت لي أنا مبحبش اتعامل مع واحد ميكنش نقابي".

وأكد: "أنا معايا كارنيهات واثباتات وفي الاخر بيقولوا مفيش ليك ورق عندنا، دي مسئولية انا قلبي تاعبني والله وبروح مستشفيات تأمين، معبرًا عن حزنه الشديد قائلًًا: "أنا جالي اكتئاب من قلة الشغل".

حزن الجمهور على الحال الذي تعرض له سيد مصطفى بعد زمنا مع الفن، ونشر احدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: الزمن دا قاسي جدا، الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدا في حياته، وصل لمرحلة أنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها أحد.



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