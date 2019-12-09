عاجل.. أحمد فهمي يكشف لأول مرة تفاصيل وضعه الصحي بعد تشخيص خاطئ لحالته (فيديو)









وقال في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ONE" "من بعد مسلسل "ريح المدام" قمت بعمل منظار وقالوا لي لدي إرتجاع في المرئ، ومن بعد ذلك قمت بعمل منظار مرة أخرى وأتضح أن لدي عيب خلقي في المرئ نفسه ظهر لي الخلايا التي تقوم بعمل عصارة المعدة في المرئ نفسه، فيجب أن تتكوي هذه الخلايا، قمت بعمل هذه العملية من يومين عندما آتى الدكتور الفرنساوي، وحالياً أنا في المنزل".



واستكمل حديثه قائلاً: "هنا لم أكن متوقع أنها ست بيت جيدة، وراعتني وأهتمت بي أنا والمنزل إهتمامًا شديدًا، ورقيقة، كنت أعتقد أن شخصيتها ستتكون بعد أربع سنين ولكن فاجأتني، وأنا بخير وسوف أبدء العمل بعد 10 أيام، ولدي مسلسل في رمضان في هذا العام مع أكرم حسني".



كان آخر عمل لفهمي مسلسل "الواد سيد الشحات" مع هنا الزاهد، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في رمضان، وهو مسلسل كوميدي، وتكون من30 حلقة.









تحدث الفنان أحمد فهمي، لأول مرة عن أزمته الصحية وذلك بعد تشخيص خاطئ لحالته من قبل الأطباء ما استدعى خضوعه لعملية جراحية.