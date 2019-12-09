سعودي: الدولة ملتزمة بإعادة أموال التأمينات الاجتماعية بأقساط على 50 عامًا

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومية، إن هناك خطة لاسترداد أموال التأمينات الاجتماعية من وزارة المالية التي تقدر بـ877 مليار جنيه، لافتَا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعي لعام نص على هذه الخطة 2019، وهذه الخطة جاءت نتيجة توجيهات القيادة السياسية، بفض التشابك بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.



ولفت "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامي ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، إلى أن الدولة كانت تقدر الزيادات السنوية للمعاشات، وفي بعض الاحيان كانت الدولة تعجز عن دفع هذه الزيادة، فكانت تقوم التأمينات بدفع هذه الأموال نيابة عن الدولة، وهذا أدى لاشتباكات بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.



ولفت إلى أن الخزانة العامة ملتزمة وفقَا للخطة الأكتوارية بتسديد قسط شهري للتأمينات الاجتماعية 160 مليار بزيادة 5.7 سنويًا لمدة 50 عامًا، وهذا يأتي في اطار استرداد أموال التأمينات من الخزانة العامة.

