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"ما قالش إنه بيتسول".. انفعال "أشرف زكي" على الهواء بعد شائعات تردي ظروف سيد مصطفى (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
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عبر الفنان أرشف زكي نقيب الممثلين، عن استياءه الشديد إزاء ما تم تداوله من أنباء تفيد بتردي أوضاع الفنان سيد مصطفى، وعدم اهتمام النقابة بعلاجه.

وأضاف منفعلًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E": "الفنان ما قالش إنه بيتسول، معبرًا عن غضبه الشديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا كلامًا لا أساس له من الصحة. 

وأكد أن سيد مصطفى يعيش في أمان وظروفه جيدة، كما أنه على المعاش حيث كان يعمل في وظيفة مرموقة بوزارة الاستثمار ويتقاضى مرتب جيد. 

وصدق سيد مصطفى من جانبه خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي، على تصريحات أشرف زكي، مؤكدًا أن السوشيال ميديا تداولت أنباءًا خاطئة لا أساس لها من الصحة. 


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الكلمات المفتاحية

فنان سيد مصطفى الفجر الفني الابراشي اشرف زكي

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