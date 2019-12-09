أسر ضحايا حادث انفجار مصنع الخرطوم يتسلمون الجثامين

قال حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، إن أسر المصريين ضحايا حادث انفجار مصنع بالخرطوم، تسلموا جثامينهم فى مطار القاهرة.





وأضاف، أنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، فى أسرع وقت ممكن، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التى نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها "محفوظة".





فى غضون ذلك، قالت النيابة العامة السودانية إنها تابعت إجراءات تسليم جثامين أربعة مصريين توفوا فى حريق مصنع فى الخرطوم، الأسبوع الماضي، إلى مندوب السفارة المصرية بالخرطوم، وفقا لطلب أسر المتوفين، موضحة أن إجراءات التسليم تمت وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.





وأعربت النيابة العامة- فى بيان- عن أسفها للحادث المؤسف، فى مصنع "سيلا" بالمنطقة الصناعية بحرى (شمال الخرطوم)، والذى أسفر عن وفاة 23 شخصا، بينهم 4 مصريين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المنوطة بها طبقا للقانون، وتم تحرير محضر رسمى بكل ما تم من إجراءات، واستجواب ملاك وإدارة المصنع، وأخذ إفادة عدد من المختصين فى مجال الحرائق.





وأضافت أنها حاليا فى انتظار تقارير المعامل الجنائية والدفاع المدنى والجهات الأخرى ذات الصلة، فيما تم استلام التقارير الطبية عن المتوفين، والتى أكدت أن سبب الوفاة، هو الفشل التنفسى الحاد الناجم عن الحريق.