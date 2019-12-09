Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثورة الإبداع الاصطناعي تفجر طاقات الجيل الرابع بمنتدى شباب العالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
Advertisements
ثورة من الإبداع والابتكار اجتاحت مصر خلال الفترة الماضية، في كافة مناحى مؤسسات الدولة والتحول نحو الرقمنة في كافة التعاملات البشرية واستخدام الذكاء الاصطناعي الذى فاق كل توقعات البشر في الذكاء الخارق لتك الأجهزة والتقنيات الحديثة.

وكان شهدًا على تلك التقنيات التى احدث ثورات فى استخدم الجيل الرابع والخامس وهي الروبوت الاصطناعي "صوفيا"، والتي ستحل ضيفا على منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، الذي يناقش في إحدى جلساته الذكاء الاصطناعي والبشر والتحديات التي تواجها مصر.

مصر تفجر الطاقة الكامنة لشباب الجيل الرابع

ومع انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بقاعة سيناء بشرم الشيخ، تواجدت الكثير من فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي شمل أهمية دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات، النابعة من أهمية تكوين الشباب في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات المعاصرة ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل في عصر الذكاء.

ومع إطلاق مصر للقمر الصناعي للاتصالات طيبة "1"، بدأته الدولة المصرية نحو مواكبة الذكاء الصناعي في العالم، سواء عبر إتاحة برامج دراسية مطورة أو عقد المؤتمرات، أو حتى استضافة واحدة من أهم تطبيقات تلك التكنولوجيا في العالم لتفجر الطاقة الشبابية ومواكبة الأجيال الرابعة والخامسة ونلاحق التطور التكنولوجي السريع.

الذكاء الاصطناعي خام للاقتصاد وريادة الأعمال

قال، أحمد عبد الصبور،أحد شباب البرنامج الرئاسي، إن تدريب الشباب منحهم الفرصة، كخيار بديل لوقوفهم على أعتاب الدول المتقدمة بحثًا عن فرصٍ لحياة كريمة، مع أهمية الاستفادة من الماكينات التي أصبحت أكثر ذكاءً بشكل كبير وكذلك الاستفادة من الذكاء الصناعى لوضع نظم محاكاة أكثر تعقيدًا تشبه التفكير البشري تساعد على فهم أعمق للإنسان والحياة البشرية.

وتحولت صناعة التكنولوجيا فى هذا العصر تحاكي الإنسان في كثير من المجالات بفضل أنظمة قوية تفوق القدرات الإدراكية للبشر، حيث إن ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات في مجال التعليم والبنوك وغيرها من المجالات ليكون للأفراد المهارات اللازمة في سوق العمل الراهن.

وأضاف، عبد الصبور، إن أجندة الجلسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التى سيتناولها المنتدى تضم مناقشة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال"، للكشف عن عقم المهام المتكررة الروتينية يمكن للماكينات أن تقوم بها في ثوانى معدودة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بينما يمكن الاستفادة من العقل البشري الأكثر تطورًا في مهام أخرى أكثر إبداعًا وابتكارًا تعزيزًا للاقتصاد والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

يذكر أن، مدينة شرم الشيخ تشهد منتدى شباب العالم، الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام في الفترة من 14 وحتي 17 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناقشات كبرى حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط وغيرها من القضايا التي تطرح على المؤتمر للدراسة والمناقشة خلال أيام المؤتمر الأربعة، والتي يسبقها عدة ورش عمل للتحضير لهذه الجلسات والمناقشات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي شباب العالم صوفيا روتيني روبورت صوفيا الذكاء الاصناعى WYF

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

نجل أصالة ينشر صورته مع ابنة عامر منيب.. وهكذا علق عليها

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

وسط إشادات دولية.. مؤشرات أظهرت نجاح مُبهر لمنتدى شباب العالم

"مستقبل وطن" ترصد مكاسب مصر من منتدى شباب العالم دوليا

رقاقة الذكاء الصناعي من هواوي تحصد جائزة رواد العالم للإنجازات التكنولوجية

التفاصيل الكاملة لفعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم بالصين

215 مليار دولار مكاسب المملكة من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعى

على هامش "جيتكس 2019".. عرض أول سيارة روبوتية ذاتية القيادة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status