الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الطقس مائل للدفء في ساعات النهار، وبارد ليلا والساعات الأولى من الصباح الباكر، ناصحة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة وأنه يفصلنا عن فصل الشتاء أيام.



وأوضحت أن هناك فرص لسقوط الأمطار الاثنين على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، وستمتد حتى القاهرة، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، ولن تعيق حركة المواطنين، أو تمنعهم من ممارسة الأنشطة اليومية.



قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر في نهاية فصل الخريف، وبداية فصل الشتاء جغرافيا ستكون في 23 ديسمبر.