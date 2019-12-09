Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكان: ننفذ خطة متكاملة لبناء 30 مدينة من الجيل الرابع (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
Advertisements
المهندس وليد عباس
المهندس وليد عباس
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المدن الجديدة في مصر كان 24 مدينة فقط حتى عام 2014، ولكن نحتاج إلى 30 مدينة جديدة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي عمرو خليل، ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC "، مساء الأحد أن الدولة بدأت في تنفيذ مخطط لإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، موضحا أنه تم البدء بـ 14 مدينة للعمل في تنفيذهم بشكل عاجل.

ونوه معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن مدن الجيل الرابع التي يتم العمل على تنفيذها تضم انترنت فائق السرعة، وخدمات أكثر سهولة ورفاهية، موضحا أن المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

وأشار إلى أن المواطن سيحصل على مختلف الخدمات من خلال هاتفه دون الحاجة للنزول من منزله، متابعا: هذه المدن ساهمت في توفير فرص عمل للمواطنين خلال عمليات الإنشاء وخفضت نسبة البطالة في مصر من 15% إلى 7%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدن جديدة توك شو الإسكان أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ حوالي 21 ساعة

تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 7 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن الشهر العقاري (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"مدبولى": وزارة الإسكان تتولى إقامة 20 مدينة جديدة بمساحة إجمالية حوالى 580 ألف فدان

"الإسكان": الانتهاء من المرحلة الأولى من المدن الجديدة بحلول 2020

معاون وزير الإسكان: تخصيص 5.6 مليار جنيه لمدن الصعيد من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

الإسكان: انتهاء المرحلة الأولى من الجيل الرابع للمدن الجديدة يونيو 2020

الإسكان: ننفذ 14 مدينة عمرانية جديدة من الجيل الرابع

"الإسكان": نبني 50 مدينة جديدة بينها 20 من مدن الجيل الرابع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status