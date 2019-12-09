الإسكان: ننفذ خطة متكاملة لبناء 30 مدينة من الجيل الرابع (فيديو)

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المدن الجديدة في مصر كان 24 مدينة فقط حتى عام 2014، ولكن نحتاج إلى 30 مدينة جديدة.



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي عمرو خليل، ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC "، مساء الأحد أن الدولة بدأت في تنفيذ مخطط لإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، موضحا أنه تم البدء بـ 14 مدينة للعمل في تنفيذهم بشكل عاجل.



ونوه معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن مدن الجيل الرابع التي يتم العمل على تنفيذها تضم انترنت فائق السرعة، وخدمات أكثر سهولة ورفاهية، موضحا أن المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.



وأشار إلى أن المواطن سيحصل على مختلف الخدمات من خلال هاتفه دون الحاجة للنزول من منزله، متابعا: هذه المدن ساهمت في توفير فرص عمل للمواطنين خلال عمليات الإنشاء وخفضت نسبة البطالة في مصر من 15% إلى 7%.

