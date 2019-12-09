النواب الليبي: السراج هو من فتح الباب أمام تركيا لتنتهك البلاد (فيديو)



وأشار "صافي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن السراج عاث في خيرات ليبيا فسادًا، وآخر انتهاك ارتكبه كانت المذكرة التي عقدها مع تركيا، حيث أنه هرب من الحصول على موافقة البرلمان على الوثيقة بأنه أعلن أن وثيقة تفاهم.



ولفت إلى أن البرلمان الليبي ارسال خطاب توضيحي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق التركي مع حكومة السراج، مضيفا أن السراج هو من فتح الباب أمام تركيا لتنتهك ليبيا، كاشفا أن الميناء الذي يستقبل المعدات العسكرية التي تهاجم بها تركيا الجيش الليبي هى مينائي طرابلس ومصراتة.



وأضاف أن تركيا لو لم تجد لها ذيل يساعدها على الدخول إلى ليبيا ما كانت استطاعت أن تقترب من ليبيا، مثمنا دور مصر في الحفاظ على الحدود، مطالبا وزير الخارجية المصري بطرد السفير الليبي في مصر لأنه لا يمثل ليبيا.

قال عبد الحميد صافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن فايز السراج فرض على الليبيين من الخارج، ولا يتمتع بأي ثقة من مجلس النواب في ليبيا، وعرض حكومة على المجلس مرتين وتم رفضها.