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النيابة تخلي سبيل نائب رئيس حزب مصر القوية
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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طارق حافظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في اتهامات نسبت له تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون.
وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بحبس "القصاص" احتياطيا على ذمة التحقيقات بموجب الاتهامات المنسوبة له وجددت حبسه عدة مرات قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيله.
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