النيابة تخلي سبيل نائب رئيس حزب مصر القوية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في اتهامات نسبت له تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون.



