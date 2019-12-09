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سقوط "مخنث" لممارسته الرذيلة وانتحار طالب بولاق.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 8-12-2019

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

مشاجرة بين طلاب تتسبب في شرخ زجاج أحد القطارات بالقليوبية
نشبت مشاجرة بين 4 طلاب بالمرحلة الثانوية، داخل قطار فرعى (شبين 23 يوليو) حال توقف القطار على رصيف محطة عرب المحاجر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بسبب خلافات داخل المدرسة.

في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يدفع إيجار شقة لمسن وينقذه من الحبس
قام معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه (بمديرية أمن الإسكندرية) بفحص بلاغ مشاجرة بين مالك عقار وأحد قاطنيه "مُسن" يقيم بمفرده بدائرة القسم، لعدم قدرته على سداد مبلغ القيمة الإيجارية لمالك العقار، حيث تبين لمعاون المباحث عدم قدرة المستأجر المُسن على دفع قيمة الإيجار نظرًا لظروفه المادية والصحية.

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تنظيم كتائب حلوان" للغد
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة الاثنين الموافق 9 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

تجديد حبس الناشط محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات
قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي محمد صلاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

"الساعة بـ4 آلاف جنيه".. سقوط شاب "مخنث" لممارسته الرذيلة في العجوزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب مخنث في عقده الثالث من العمر، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الجنس مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ4000 جنيه في الساعة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثات وصور لاستقطاب الزبائن.

"كان يمر بأزمة نفسية".. ننشر صورة الطالب المنتحر ببولاق الدكرور
حصلت "بوابة الفجر"، على صورة الطالب المنتحر بشارع فيصل ببولاق الدكرور، وذلك بعدما ربط رقبته بحبل بمروحة سقف منزلهم، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

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