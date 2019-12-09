فاروق الباز يقدم روشتة لاستقطاب العلماء المصريين بالخارج

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء، إن استقطاب العلماء المصريين في الخارج يتطلب رفع المستوى العلمي والمعرفي في مصر في كافة المجالات، موضحًا: "لو رفعنا مستوانا كل ولادنا الموجودين في العالم هما اللي هيبقوا عايزين يرجعوا مصر".



وأوضح "الباز"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، أن جذب الاستثمارات تحتاج لقوانين تتضمن للمستثمر تحقيق أرباحه وأهدافه بالإضافة إلى توقيف الفساد الحكومي والرشاوي نهائيًا، معقًبا: "لو قولنا الفساد انتهى يبقى بنضحك على نفسنا لسه زي الرز وعلى جميع المستويات وفيه خيبه في كل المؤسسات".



وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بوجود فساد في القطاعات الحكومية لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يواجه التحديات ويكافح الفساد.

