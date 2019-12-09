Advertisements
Advertisements
Advertisements

فاروق الباز يقدم روشتة لاستقطاب العلماء المصريين بالخارج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
Advertisements
فاروق الباز
فاروق الباز
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء، إن استقطاب العلماء المصريين في الخارج يتطلب رفع المستوى العلمي والمعرفي في مصر في كافة المجالات، موضحًا: "لو رفعنا مستوانا كل ولادنا الموجودين في العالم هما اللي هيبقوا عايزين يرجعوا مصر".

وأوضح "الباز"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، أن جذب الاستثمارات تحتاج لقوانين تتضمن للمستثمر تحقيق أرباحه وأهدافه بالإضافة إلى توقيف الفساد الحكومي والرشاوي نهائيًا، معقًبا: "لو قولنا الفساد انتهى يبقى بنضحك على نفسنا لسه زي الرز وعلى جميع المستويات وفيه خيبه في كل المؤسسات".

وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بوجود فساد في القطاعات الحكومية لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يواجه التحديات ويكافح الفساد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فاروق الباز توك شو السيسي

أخبار تهمك

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

فاروق الباز: "السادات" كان أول شخص في مصر يمتلك رؤية

فاروق الباز: "غصب عني قابلت مرسي.. وحكمه كان خيبة كبيرة"

فاروق الباز لـ الشعب المصري: "ما تزعلش الحكومة"

فاروق الباز: البحث العلمي أساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية

فاروق الباز للشباب: الثقة بالنفس والإيمان هما أساس النجاح

فاروق الباز: "مش عارفين نستفيد من الشباب المصري وديه خيبة كبيرة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل

07:28 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status