البحرين تعلن الاثنين عطلة رسمية بمناسبة فوز منتخبها بخليجي 24 (فيديو)



وأشار "الحمر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الشوارع في البحرين ممتلئة بالمواطنين يحتفلون بالفوز بالبطولة، موضحا أن المنتخب البحريني سيعود صباح الاثنين.



وأضاف أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، أمر أن يكون الاثنين عطلة رسمية في البحرين احتفالا بهذا الفوز الذي أسعد كل المواطنين في البحرين، منوها بأن كل دور السينما في البحرين فتحت مجانا لعرض المباراة، وكذلك وضعت المؤسسات الصحفية والإعلامية شاشات لعرض المباراة، معلقا: "نحن والسعودية واحد، وأخوة".



أعرب نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، عن سعادة دولة البحرين بأكملها لفوز المنتخب البحريني ببطولة خليج 24 على حساب المنتخب السعودي بهدف نظيف، مشيرا إلى أن البحرين تعيش في جو من الاحتفالات.