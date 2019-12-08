عزيز مرقة في حواره لـ"الفجر الفني": حكيم لم ينزعج و نجاح توزيع "قاسي قاسي" دفعني لإعادة توزيع أغاني أخرى





وكان لـ "الفجر الفني" هذا الحوار معه:









من المطرب الذي تحب سماعه؟





بحب محمد منير، كثيرًا وكذلك هاني شاكر، وعمرو دياب، وأعشق عمر خيرت وهناك تنوع في الموسيقى في مصر وهذا ساهم في تطور الكثير من المطربين بالوطن العربي الذين يأتون إلى مصر.









أشرح لنا طبيعة مشروع التخرج الخاص بك.. وهل وفكرته خاصة بالمزج بين الأغاني؟









درست تأليف موسيقى تصويرية في أمريكا، حتى يكون مشروع التخرج مشروع كلاسيكي وتحدثت مع استاذي الخاص بي، وطلبت منه أن أقوم بتحضير مشروع تخرجي عن المزج بين موسيقى الروك، والموسيقى العربية، وبعد ما نجحت في تقديم مشروع تخرجي قررت الاستمرار في هذه الطريقة.









ما هي أكثر الأغاني التي تقدمها في حفلاتك والجمهور يتفاعل معها؟









أغنية "يا باي" وأغنية "ما في منك"، المنافسة دائما ما بين هاتين الأغنيتين. ردود الفعل حول أغنية "ما في منك" على السوشيال ميديا كبيرة جدا.





حدثنا عن أكثر ما لفت انتباهك في الأغنية؟





من أفضل الأغاني التي قدمتها، ووصلت بسهولة للغاية إلى الناس وتم تصويرها.





هل تقوم بتحضير أغنية جديدة في مصر عن التراث السينمائي؟





نعم، واخترت مصر لأنني أريد أن أغني عن شيء يشبه الرومانسية خصوصا أفلام السينما التي شاهدناها في الخمسينيات والستينيات، ولذلك قلنا أن أفضل طريقة نقدمها هي طريقة الحب المثالي، وكنا نعيد "نوستالجيا" منذ أكثر من 60 عاما لنعكس صورة الحب المثالي.









هل هناك موعد لطرح الأغنية؟





سأكون في مصر بعد أسبوع من أجل التحضيرات للأغنية التي سنقوم بتصويرها قبل نهاية هذا العام على أمل طرحها نهاية العام أو مع بداية السنة الجديدة.









بما أن الأغنية عن التراث السينمائي، هل هناك فكرة معينة في تصويرها؟





الأغنية ستحكي قصة أحد الأشخاص يتمنى الوقوع في الحب وفي نفس الوقت يتمنى أن يكون محبوبا، وستكون الأغنية مصحوبة بلحن حزين سأحكي فيه عن العندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وهناك مقاطع من الأغنية سيكون فيها إشارة واضحة عن نجوم زمان.









هل استقريت على اسم الأغنية؟









لا ليس بعد، لكن الاسم المؤقت لها أغنية "مصر" لحين الاستقرار على الصورة النهائية للأغنية.









هل تابعت افتتاح مهرجان القاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟





للأسف لم أتابع الكثير من الحفل، لكن ما أسعدني سماعي حضور الكثير من المخرجين والمنتجين أصدقائي الذين قدموا أعمالا عظيمة ومبهرة.









من من الفنانين تحب تشاهد أعمالهم بشكل دائم؟





في الوقت الراهن لا أتابع الأعمال العربية.





حدثنا عن مشروع "عز مصر" هل ستكون هناك جولة غنائية في مصر؟





هذا المشروع استجابة للجمهور المصري الذي نشاهده في المحافظات البعيدة خارج القاهرة مثل المنصورة ودمياط وأسوان، قررت أزور هذه المحافظات والتفاعل مع الجمهور عن قرب بدلا من الاقتصار على السوشيال ميديا وأرتب أيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية، أني أزور أخصص مكان محدد في كل محافظة وغناء الشعر وأنا متحمس للغاية لهذه الجولات.





علمنا أنك تجهز توزيع جديد لأغنية "جاني" الحكيم، هل هذا صحيح؟





بالضبط، كان مطلوب مني إعادة توزيع الأغنية بشكل مختلف، وقمت بغنائها أمام الجمهور المصري لأول مرة وتفاعلوا كثيرا.





هل هناك خطة لتقديم أغاني مصرية بتوزيع جديد؟









هناك فكرة أنفذها حاليًا لتغيير توزيع أغنية مصرية مشهورة جدًا، وأنا مافائل أن الجمهور سيتفاعل معها بشكل رائع وهذه الأغنية معروفة جدا وتلامس مشاعر كل مصري وعربي.





ما هي أمنيتك في العام الجديد وأفضل ما مر عليك في 2019؟





عام 2019 كان غريبا للغاية من بدايته التي كانت صعبة وكانت هناك حملة ضد مشروع أقدمه، لكن مع نهاية العام اتطلع لتحقيق نجاح كبير في مشاريع عديدة.

عزيز مرقة، هو كاتب أغاني وملحن وموزع ومغني أطلق ما يعرف بموسيقى "الراز" وكانت مشروع التخرج الخاص به، ويستعد لتجيهز مشروع يحمل أسم "عز مصر" للتواصل مع الجمهور المصري، وعمل أخر هو إعادة توزيع الأغاني بعد نجاح توزيع "قاسي قاسي".