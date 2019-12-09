Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ50 منتجعا سياحيا ولافتات دعائية.. شرم الشيخ تتأهب لمنتدى شباب العالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:17 ص
Advertisements
هدى زيدان
Advertisements
تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، يوم 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة وفود شبابية دولية، ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ومن المقرر أن تشهد النسخة الثالثة من الملتقى عددًا من الفعاليات والأنشطة والجلسات الحوارية.

وترصد "الفجر" الاستعدادات لاستقبال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

مهرجان ألوان ملتقى الدهانات العربية والإفريقية

ويهدف المهرجان إلى رسم وتلوين بلدورات الشوارع بمدينة شرم الشيخ، علاوة على رسم جداريات تجسد ملامح من التراث السيناوي بعدد من ميادين شرم الشيخ.

وتضمن المهرجان الذي يأتي ضمن الاستعدادات لمنتدى شباب العالم فعالية للرسم على وجوه الأطفال بألوان صديقة للبيئة.

50 منتجعا وفندقا سياحيا

استعدت مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بما يزيد على 50 فندقًا وقرية سياحية ومنتجعًا سياحيًا، على أعلى مستوى؛ لتقديم صورة ذهنية طيبة عن السياحة المصرية، وللتأكيد على ما تتمتع به من مصر من أمن وأمان، بما يخدم الترويج للسياحة المصرية في الخارح.

تشجير شوارع المدينة

يشرف اللواء خالد فودة؛ محافظ جنوب سيناء، على أعمال تشجير وتجميل شوارع شرم الشيخ، استعدادًا لاستقبال ضيوف النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، كما تم تجديد طلاء بوابات مداخل المدينة ومن بينها المدخل الرئيسي من اتجاه مدينة الطور.

مطار شرم الشيخ يتأهب لاستقبال الوفود

وفي مطار شرم الشيخ تجرى الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، وتم التنبيه على موظفي المطار بالتعاون الكامل مع الوفود المشاركة بالمنتدى، وإنهاء إجراءات وصولها في أسرع وقت، عبر فريق مخصص، وإنهاء إجراءات وصول الوزراء وكبار الزوار عبر صالة كبار الزوار.

لافتات دعائية
بتوجيهات من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يجرى الآن نشر وتعليق البانرات الدعائية لمنتدى شباب العالم بعدد من المناطق المهمة والرئيسية بشرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم نشر عدد من اللافتات والبانرات الدعائية للمؤتمر بمطار شرم الشيخ، وعدد من الميادين المهمة؛ للتعريف بالمنتدى، علاوة على توزيع بانرات تحمل عددًا من أهم فقرات المنتدى.

رفع درجات الاستعداد بشرم الشيخ
أعلنت محافظة جنوب سيناء رفع حالات الطواريء بمدينة شرم الشيخ طوال أيام انعقاد منتدى شباب العالم؛ لتوفير أفضل درجة من الخدمات الصحية والأمنية وغيرها من الخدمات.

واستعدت كافة مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات طارئة، فيما أعلن مرفق مياه الشرب الطواريء حالة الطواريء طوال أيام انعقاد منتدى شباب العالم؛ لزيادة ضخ المياه بالمحطات بمعدّل 1000 متر يوميًا، كما تم رفع كفاءة خطوط الكهرباء بعدد من مناطق شرم الشيخ.

كما أعلنت مديرية التموين بجنوب سيناء عزمها شن حملات مفاجأة على المحال التجارية؛ للتأكد من بيع منتجات مطابقة للمواصفات، وضبط الأسعار.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم يوم 14 ديسمبر الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ المصرية مدينة شرم الشيخ صالة كبار الزوار الرئيس السيسي استعدادت منتدى شباب العالم

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة من القاهرة للتنسيق لمنتدى الشباب الدولي بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري وميدان الصداقة الدولية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء من مأدبة "مستقبل وطن" بشرم الشيخ: "نفسي انضم للحزب" (صور)

تجهيز وتجميل.. آخر الاستعدادت لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية

محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الفنية لمنتدى فنون شباب العالم

محافظ جنوب سيناء: عمال النظافة أول المكرمين بشرم الشيخ بعد انتهاء منتدى الشباب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status