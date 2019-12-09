بـ50 منتجعا سياحيا ولافتات دعائية.. شرم الشيخ تتأهب لمنتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، يوم 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة وفود شبابية دولية، ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ المصرية.



ومن المقرر أن تشهد النسخة الثالثة من الملتقى عددًا من الفعاليات والأنشطة والجلسات الحوارية.



وترصد "الفجر" الاستعدادات لاستقبال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



مهرجان ألوان ملتقى الدهانات العربية والإفريقية



ويهدف المهرجان إلى رسم وتلوين بلدورات الشوارع بمدينة شرم الشيخ، علاوة على رسم جداريات تجسد ملامح من التراث السيناوي بعدد من ميادين شرم الشيخ.



وتضمن المهرجان الذي يأتي ضمن الاستعدادات لمنتدى شباب العالم فعالية للرسم على وجوه الأطفال بألوان صديقة للبيئة.



50 منتجعا وفندقا سياحيا



استعدت مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بما يزيد على 50 فندقًا وقرية سياحية ومنتجعًا سياحيًا، على أعلى مستوى؛ لتقديم صورة ذهنية طيبة عن السياحة المصرية، وللتأكيد على ما تتمتع به من مصر من أمن وأمان، بما يخدم الترويج للسياحة المصرية في الخارح.



تشجير شوارع المدينة



يشرف اللواء خالد فودة؛ محافظ جنوب سيناء، على أعمال تشجير وتجميل شوارع شرم الشيخ، استعدادًا لاستقبال ضيوف النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، كما تم تجديد طلاء بوابات مداخل المدينة ومن بينها المدخل الرئيسي من اتجاه مدينة الطور.



مطار شرم الشيخ يتأهب لاستقبال الوفود



وفي مطار شرم الشيخ تجرى الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، وتم التنبيه على موظفي المطار بالتعاون الكامل مع الوفود المشاركة بالمنتدى، وإنهاء إجراءات وصولها في أسرع وقت، عبر فريق مخصص، وإنهاء إجراءات وصول الوزراء وكبار الزوار عبر صالة كبار الزوار.



لافتات دعائية

بتوجيهات من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يجرى الآن نشر وتعليق البانرات الدعائية لمنتدى شباب العالم بعدد من المناطق المهمة والرئيسية بشرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم نشر عدد من اللافتات والبانرات الدعائية للمؤتمر بمطار شرم الشيخ، وعدد من الميادين المهمة؛ للتعريف بالمنتدى، علاوة على توزيع بانرات تحمل عددًا من أهم فقرات المنتدى.



رفع درجات الاستعداد بشرم الشيخ

أعلنت محافظة جنوب سيناء رفع حالات الطواريء بمدينة شرم الشيخ طوال أيام انعقاد منتدى شباب العالم؛ لتوفير أفضل درجة من الخدمات الصحية والأمنية وغيرها من الخدمات.



واستعدت كافة مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات طارئة، فيما أعلن مرفق مياه الشرب الطواريء حالة الطواريء طوال أيام انعقاد منتدى شباب العالم؛ لزيادة ضخ المياه بالمحطات بمعدّل 1000 متر يوميًا، كما تم رفع كفاءة خطوط الكهرباء بعدد من مناطق شرم الشيخ.



كما أعلنت مديرية التموين بجنوب سيناء عزمها شن حملات مفاجأة على المحال التجارية؛ للتأكد من بيع منتجات مطابقة للمواصفات، وضبط الأسعار.



وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم يوم 14 ديسمبر الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.