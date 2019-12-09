عضو تنسيقية الأحزاب: الحواجز رفعت من على الشباب في عهد "السيسي"

قال المعتز بالله مصطفى، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، إن القيادة السياسية أوفت بتعهداتها بتولي الشباب بعض المناصب القيادية، خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر واضح في حركة المحافظين الأخيرة.



وتابع عضو تنسيقية باب الأحزاب، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن الدولة المصرية بدأت فتحج المجال للشباب والأحزاب للممارسة العمل السياسي، بعد تثبيت أركان الدول، والحرب على الإرهاب، لافتَا إلى أن الأحزاب تعد معسكرات لتأهيل وإعداد كوادر سياسية للمشاركة في انتخابات المحليات.



وأشار إلى أن الحواجز التي كانت مفروضة على الشباب رفعت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا له أثر كبير جدًا على الشباب، معقبًا: "الشباب دلوقتي قاعد مع الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض مشاكله، بدلًا من النزول إلى الشارع والتظاهر مثل السابق" .

