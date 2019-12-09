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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9-12-2019

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0701 جنيهًا للشراء 16.1920 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7688 جنيهًا للشراء 17.9099 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 21.1081 جنيهًا للشراء 21.2762 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2243 جنيهًا للشراء 16.3522 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.7948 جنيهًا للشراء 14.9111 جنيهًا للبيع

 

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2851 جنيهًا للشراء 4.3181 جنيهًا للبيع

 

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.8971 جنيهًا للشراء 53.3156 جنيهًا للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع

 

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.2843 جنيهًا للشراء 2.3017 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0701

16.1920

يورو

17.7688

17.9099

جنيه إسترليني

21.1081

21.2762

فرنك سويسري

16.2243

16.3522

100 ين ياباني

14.7570

14.8734

ريال سعودي

4.2851

4.3181

دينار كويتي

52.8971

53.3156

درهم اماراتي

4.3750

4.4084

اليوان الصيني

2.2843

2.3017


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الكلمات المفتاحية

سعر اليورو سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الاماراتى سعر الجنيه المصري سعر الجنيه الإسترليني الفرنك السويسري

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