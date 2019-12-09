أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9-12-2019
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري
اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0701 جنيهًا
للشراء 16.1920 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7688 جنيهًا للشراء 17.9099 جنيهًا
للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1081 جنيهًا للشراء 21.2762
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2243 جنيهًا للشراء 16.3522
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7948 جنيهًا للشراء 14.9111
جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2851 جنيهًا للشراء 4.3181
جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8971 جنيهًا للشراء 53.3156
جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4084
جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2843 جنيهًا للشراء 2.3017
جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0701
|
16.1920
|
يورو
|
17.7688
|
17.9099
|
جنيه إسترليني
|
21.1081
|
21.2762
|
فرنك سويسري
|
16.2243
|
16.3522
|
100 ين ياباني
|
14.7570
|
14.8734
|
ريال سعودي
|
4.2851
|
4.3181
|
دينار كويتي
|
52.8971
|
53.3156
|
درهم اماراتي
|
4.3750
|
4.4084
|
اليوان الصيني
|
2.2843
|
2.3017