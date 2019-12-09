أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9-12-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0701 جنيهًا للشراء 16.1920 جنيهًا للبيع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7688 جنيهًا للشراء 17.9099 جنيهًا للبيع متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.1081 جنيهًا للشراء 21.2762 جنيهًا للبيع متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2243 جنيهًا للشراء 16.3522 جنيهًا للبيع متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7948 جنيهًا للشراء 14.9111 جنيهًا للبيع اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2851 جنيهًا للشراء 4.3181 جنيهًا للبيع سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8971 جنيهًا للشراء 53.3156 جنيهًا للبيع سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2843 جنيهًا للشراء 2.3017 جنيهًا للبيع متوسط سعر العملات اليوم فى مصر العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0701 16.1920 يورو 17.7688 17.9099 جنيه إسترليني 21.1081 21.2762 فرنك سويسري 16.2243 16.3522 100 ين ياباني 14.7570 14.8734 ريال سعودي 4.2851 4.3181 دينار كويتي 52.8971 53.3156 درهم اماراتي 4.3750 4.4084 اليوان الصيني 2.2843 2.3017





