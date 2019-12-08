إنجي المقدم تفوز بجائزة "نجم العرب"



وكانت ترتدي فستان سيلفر أنيق وتسريحة شعر بسيطة في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" وأعلنت عن فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مسلسل "ولد الغلابة".



وكتبت معلقة علي هذه الصورة "من حفل توزيع جوائز "نجم العرب" بالأمس وجائزة أحسن ممثلة دور ثاني عن دوري في مسلسل "ولد الغلابة".



ويذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" شاركها فيه الفنان "أحمد السقا" وكان يدعى "عيسى" وكان يعاني الفقر ويضطر للعمل بسب ب الظروف المادية.



ويذكر أن "إنچي المقدم" عملت في البداية في مجال البرامج التليفزيونية من خلال شبكة قنوات "لوربت" في برنامج "السلم والثعبان" وقامت بالمشاركة في تقديم برنامج "مساءك سكر زيادة علي قناة "otv".



وقامت "إنچي" بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل "ليالي اوجيني" الذي شاركها فيه العديد من الفنانين منهم "ظافر العابدين" و "أمينة خليل" وايضا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وشاركها فيه العديد من الفنانين منهم "إياد نصار" و "مي سليم" و "إدوارد".

نشرت الفنانة "إنچی المقدم" صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".