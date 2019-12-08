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مدرب نواذيبو الموريتاني يتحدث عقب الخسارة القاسية من بيراميدز بسداسية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:45 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال المدير الفني لفريق نواذيبو، سانتياجو مارتينيز، إنه كان يلعب ضد أحد أهم فرق قارة أفريقيا، وكان يرغب في الخروج بنتيجة جيدة في الشوط الأول وعدم تلقي أهداف، ولكن بيراميدز نجح في التسجيل وهز الشباك واستغل الفرصة وتراجع الأداء الفني والبدني وسجل عددا من الأهداف.

أشار إلى أن الركلة الحرة التي سجل منها بيراميدز هدفه الأول كان مشكوكا في صحتها ومثل هذه الأخطاء تبنى عليها هذه المباريات، والفريق واجه بيراميدز القوي المرشح للقب الأفريقي.

المدير الفني أوضح استقبال الفريق ٩ أهداف في مباراتين أمر صعب ولكن لا يجب أن ينسى الجميع أن نواديبو في تجربة جديدة بأفريقيا سواء للاعبين أو الجهاز الفني، والمجموعة كدلك صعبة للغاية والمشوار في البداية كان غاية في الصعوبة، ومن الجيد أن يحصل الفريق على الخبرة من هذه المباريات والتعلم في المرحلة المقبلة، ونحاول الوصول لمستوى الفرق المصرية وصاحبة القوة والخبرة في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة.

المدرب أكد أن فرصة في الصعود للدور القادم من البطولة ما تزال قائمة وليست مستحيلة وهو في الكونفدرالية من أجل التعلم وأمامه فرصة للفوز على رينجرز في اللقاء المقبل والفوز في هذه المباراة تفتح آمالا جديدة لنواديبو من أجل التأهل خلال المرحلة المقبلة، ودائما يردد بأن فريقه يتعلم ويتحدث مع فريقه بشأن ضرورة عدم استقبال أهداف مستقبلا في ظل استقبال عدد كبير في المباريات الأخيرة، واللاعبون لديهم الرغبة في التعلم مستقبلا وتفادي الأخطاء.
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