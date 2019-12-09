عمرو أديب مدافعا عن القطاع الخاص: "ليه بتعتبروه كلمة أبيحة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر تعوم على التوكيلات، مضيفا: "مصر عايشة على الورقة، وعلى الاستمارة"، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو الرقمنة، ولهذا يجب أن يتم تحديث طريقة عمل الشهر العقاري.



وأضاف أنه لا مانع من اشراك القطاع الخاص في تطور الشهر العقاري، معقبا: "هو ليه بنتعامل مع القطاع الخاص على أنه كلمة أبيحة"، منوهًا بأن القطاع الخاص مسئول عن تشغيل 70% من قوة العمل في مصر.



اقترح الإعلامي عمرو أديب، أن تستغل الأعداد الكبيرة في الجهاز الإداري للدولة، والدفع بهم في مكاتب الشهر العقاري لحل أزمة قلة الموظفين، معلقا: "الشهر العقاري بيجيب دخل مضمون".