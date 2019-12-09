أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم

وفقًا لأخر تحديث استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.66 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.44 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.20 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 663.44 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 758.20 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.





أسعار الذهب الأن









متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 751 إلى 753 عيار 22 688 إلى 690 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 563 إلى 565 عيار 14 438 إلى 439 عيار 12 375 إلى 377 الاونصة 23.352 إلى 23.423 الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272 الكيلو 750.857 إلى 753.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 758.20جنيه 47.97 $ سعر الذهب عيار 22 695.02جنيه 43.02 $ اسعار الذهب عيار 21 663.44جنيه 41.10 $ اسعار الذهب عيار 18 568.66جنيه 35.23 $ سعر الذهب عيار 14 442.28جنيه 27.40 $ سعر الذهب عيار 12 379.10جنيه 23.48 $ سعر الذهب عيار 9 284.32جنيه 17.61 $ اسعار أوقية الذهب 23,580 جنيه 1,461 $ اسعار جنيه الذهب 5,307 جنيه 328.78 $ اسعار كيلو الذهب 768,196 جنيه 46,968 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 ديسمبر 758.20 695.44 568.66 442.28 379.10 7 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10 6 ديسمبر 785.56 663.75 568.93 442.49 379.28 5 ديسمبر 766.24 670.39 574.69 446.97 383.12 4 ديسمبر 764.70 669.13 573.53 446.08 382.35 3 ديسمبر 766.01 670.27 574.52 446.84 383.00 2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78 1 ديسمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 30 نوفمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 29 نوفمبر 795.34 664.44 569.51 442.95 379.71



