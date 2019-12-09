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أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
وفقًا لأخر تحديث استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الإثنين،  مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  568.66 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته663.44 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 758.20 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   568.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.44 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر758.20جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.

أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 758.20جنيه      

 47.97 $

سعر الذهب عيار 22

 695.02جنيه

 43.02 $

اسعار الذهب عيار 21

663.44جنيه       

41.10 $

اسعار الذهب عيار 18

 568.66جنيه

35.23 $

سعر الذهب عيار 14

442.28جنيه

27.40 $

سعر الذهب عيار 12

379.10جنيه

23.48 $

سعر الذهب عيار 9

284.32جنيه

17.61 $

اسعار أوقية الذهب

23,580 جنيه

1,461 $

اسعار جنيه الذهب

5,307 جنيه

328.78 $

اسعار كيلو الذهب

768,196 جنيه

46,968 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

8 ديسمبر

758.20

695.44

568.66

442.28

379.10

7 ديسمبر

758.20

663.44

568.66

442.28

379.10

6 ديسمبر

785.56

663.75

568.93

442.49

379.28

5 ديسمبر

766.24

670.39

574.69

446.97

383.12

4 ديسمبر

764.70

669.13

573.53

446.08

382.35

3 ديسمبر

766.01

670.27

574.52

446.84

383.00

2 ديسمبر

757.55

662.87

568.17

441.91

378.78

1 ديسمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

30 نوفمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

29 نوفمبر

795.34

664.44

569.51

442.95

379.71

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