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25 صورة ترصد تكريم قصر السينما لـ"رغدة" بحضور مفيد فوزي ورجال الفن والإعلام

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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رغدة
رغدة
عبد الحافظ حمدي
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شهد قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تكريم الفنانة الكبيرة رغدة عن مشوارها الفني واثراء الفن والثقافة المصرية و العربي بالعديد من الأعمال الفنية والأدبية الخالدة.


كان ضمن الحضور الإعلامي الكبير مفيد فوزي والمخرج عمر زهران والكاتب الصحفي طارق مرسي وعدد كبير من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية.


وأشارت رغدة في بداية الندوة عن انزعاجها من التصوير بكاميرات الموبايل ذات الإضاءة المنخفضة والتي قد تظهر الفنان بشكل مشوه كما حدث لها من قبل وأضافت انها فخورة بعمرها وبشكلها الطبيعي وانها ضد عمليات التجميل طوال حياتها.


وعن دور الفنان تجاه وطنه اختصرته الإجابة قائلة :" في ناس بتدفع التمن وناس بتقبض التمن"
وأشارت ان" الثقافة سلوك" وان جيل العمالقة كان به الكثير من المثقفين ممن لم يكملوا تعليمهم .. وانها أوصت أبنائها بالتبرع بكتب مكتبتها الخاصة لصالح مكتبة الإسكندرية بعد وفاتها خاصة أنهم ليسوا أقوياء في اللغة العربية بسبب تعليمهم الأجنبي الذي جعلهم يمتلكون نسخ من القرآن باللغة الانجليزية.


وتعرفت الندوة الي مشوارها الفني بمصر الذي بدأ بصحيفة ثم مهتمه بالثقافة الي أن أصبحت فنانة علي يد جيل من العمالقة الذين حرصوا علي إرسالها الي مدربة اصوات بشارع محمد علي وتدربت علي طريقة الردح الشعبي وكانت اول كلمه تعلمتها "اميه" .


واكدت إن ميولها تجاه المسرح القومي وليس الخاص ورغم ذلك شاركت لمدة عام في مسرحية "بودي جارد" مع الزعيم عادل إمام وقامت بتصدير العمل معه بعد انقطاعها ب ٧ سنوات لأنها وعدته بذلك.


ورفضت الحديث باستفاضه عن احمد زكي لانها لا تستطيع حصر شخصيته وتاريخه ومشوار حياته في ندوة .. واكتفت بان قالت :" انا فقدت شيى مني" .


وعن علاقتها ب هيثم أحمد زكي اكدت انها ظلت عاي نواصل معه حتي عام ٢٠٠٧ ووجدت لديه ميول إن يعيش بحرية لكنها ظلت تطمئن عليه من حسن نجل الفنانة المعتزلة هدي رمزي ومن وطني مدير أعمال أحمد زكي.

وتطرقت الي دور ازهار الذي أشاد به الكاتب والاعلامي مفيد فوزي بأنها سيدة قوية لديها دفئ داخلي.


وفي ختام الندوة تم تكريمها واهدائها ده قصر ثقافة السينما عن مشوارها الفني الممتد لقرابة ال ٤٠ عاما من العطاء.

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