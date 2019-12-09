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محافظ الفيوم يكشف حقيقة استغلال أسوار المدارس للإنشاء محال تجارية (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:24 ص
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محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
داليا الحسين
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كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حقيقة تصريحه استغلال أسوار المدارس للإنشاء محال تجارية لتعظيم موارد التعليم.

وأوضح "الأنصاري"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد على خير في برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد أنه عقب توليه المنصب جاء مجموعة من الصحفيين إليه لتهنئته بالمنصب، ودار حوار بينهم.

وأضاف محافظ الفيوم أنه أثناء الحديث اقترح أحد الصحفيين استغلال أسوار المدارس للإنشاء محال تجارية لتعظيم موارد التعليم، ورد بأنه سيقوم بدراسة الاقتراح ولكن الصحفي قام بكتابة الخبر أن محافظ الفيوم قدم الاقتراح، متابًعا: "لم اشتك الصحفي لنقابة الصحفيين.. ولو دورت على هذا الحديث الوقت هيضيع".
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