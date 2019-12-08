Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تتويج البحرين باللقب.. منتخبات خيبت ظن الجميع في خليجي 24

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:27 م
Advertisements
تتويج البحرين بخليجي 24
تتويج البحرين بخليجي 24
محمد جمال
Advertisements
اختتمت بطولة كأس الخليج ( خليجي 24) اليوم الأحد بتتويج منتخب البحرين باللقب على حساب منتخب السعودية بعد الفوز بهدف دون رد فى لقاء أقيم على ملعب خليفة بقطر، ليتوج المنتخب البحريني فى النسخة الرابعة والعشرين.

بعد تتويج البحرين باللقب.. منتخبات خيبت ظن الجميع في خليجي 24

وسجل هدف المنتخب البحريني الوحيد اللاعب محمد ال الرميحي فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، ليتوج منتخب بلاده باللقب على حساب منتخب السعودية.

وبعد انتهاء البطولة التى أقيمت على مدار الأيام الماضية هناك عدد من المنتخبات التى خيبت ظن جماهيرها التى كانت تحلم بتحقيق اللقب.

ويأتى فى مقدمة المنتخبات التى خيبت ظن جماهيرها هو مستضيف البطولة منتخب قطر والذى ودع البطولة فى دور النصف النهائي بعد الخسارة على أرضه ووسط جماهيره من منتخب السعودية بهدف دون رد سجله عبدالله الحمدان.

بينما يأتى منتخب الإمارات ضمن المنتخبات التى خيبت ظن جماهيرها بسبب الخروج من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بعد الحصول على المركز الثالث فى المجموعة الأولى التى ضمت كل من العراق وقطر واليمن برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على اليمن وخسارة من قطر والعراق.

ويأتي أيضا منتخب الكويت ضمن المنتخبات التى كان ينتظر منها الكثير طوال البطولة ولكن حصل المنتخب الكويتي على المركز الرابع فى المحموعة الثانية التى ضمت كل من السعودية والبحرين وعمان برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على منتخب السعودية وخسارة من عمان والبحرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب البحرين رياضة السعوديه والبحرين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ 35 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status