اختتمت بطولة كأس الخليج ( خليجي 24) اليوم الأحد بتتويج منتخب البحرين باللقب على حساب منتخب السعودية بعد الفوز بهدف دون رد فى لقاء أقيم على ملعب خليفة بقطر، ليتوج المنتخب البحريني فى النسخة الرابعة والعشرين.





بعد تتويج البحرين باللقب.. منتخبات خيبت ظن الجميع في خليجي 24





وسجل هدف المنتخب البحريني الوحيد اللاعب محمد ال الرميحي فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، ليتوج منتخب بلاده باللقب على حساب منتخب السعودية.





وبعد انتهاء البطولة التى أقيمت على مدار الأيام الماضية هناك عدد من المنتخبات التى خيبت ظن جماهيرها التى كانت تحلم بتحقيق اللقب.





ويأتى فى مقدمة المنتخبات التى خيبت ظن جماهيرها هو مستضيف البطولة منتخب قطر والذى ودع البطولة فى دور النصف النهائي بعد الخسارة على أرضه ووسط جماهيره من منتخب السعودية بهدف دون رد سجله عبدالله الحمدان.





بينما يأتى منتخب الإمارات ضمن المنتخبات التى خيبت ظن جماهيرها بسبب الخروج من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بعد الحصول على المركز الثالث فى المجموعة الأولى التى ضمت كل من العراق وقطر واليمن برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على اليمن وخسارة من قطر والعراق.





ويأتي أيضا منتخب الكويت ضمن المنتخبات التى كان ينتظر منها الكثير طوال البطولة ولكن حصل المنتخب الكويتي على المركز الرابع فى المحموعة الثانية التى ضمت كل من السعودية والبحرين وعمان برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على منتخب السعودية وخسارة من عمان والبحرين.



