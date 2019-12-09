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نائب: وضع الشهر العقاري في مصر كارثي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
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النائب أسامة شرشر
النائب أسامة شرشر
هدى عبدالرازق
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قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن وضع الشهر العقاري على مستوى كافة محافظات مصر أصبح كارثي، وهناك من يتربحون أرباح غير عادية من أزمة الشهر العقاري.

وكشف "شرشر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه كان هناك مسابقة منذ 4 سنوات لتعيين أكثر من 4 آلاف موظف في الشهر العقاري، ولم يتم حتى الآن تعيينهم.

وأضاف أن نواب البرلمان يجب عليهم أن يتقدموا بتشريع لحل أزمة الشهر العقاري، منوها بأنه تقدم باستجواب اليوم لوجود 26 ألف فدان في العياط، و14 فدان آخر قيمتهم أكثر من 220 مليار جنيه، حيث يستهدف من استجوابه أن يحصل الشعب المصري.
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