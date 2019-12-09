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والدة طفلي السلم: "والله العظيم ما رميت ولادي"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:50 ص
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طفلي السلم
طفلي السلم
أمنية فوزي
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قالت سها السيد، والدة طفلي السلم: "أخدت الطفلين ووديتهم لحماتي ولعمهم لما صاحبة البيت طردتنا بسبب تراكم الإيجار 5 شهور، بعد ما رفض يدفع، ولكن حماتي رفضت تدخلني وخدوا الولدين، فجأة لقيت الدنيا كلها بتكلمني بتقولي ولادك على السلم".

وتابعت "السيد"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "عم الأطفال ووالدهم رموهم على السلم"، لافتة إلى أن والد الطفلين يرفض تسجيل الطفل الثاني، ويساومها على القائمة وحقوقها حتى يسجل الطفل.

وأضافت أنهم دفعوا الإيجار المتأخر عن طريق التبرعات، وأن الأب تعهد في جلسة عرفية بفرش المنزل ودفع ألفين جنيه شهريًا، معلقة: "والله العظيم أنا ما رميت أولادي، أبوهم وعمهم إللي رموهم، وإللي حصل كان صعب عليا، ولكن أبوهم ربنا شايل ستره من عليه".
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