Advertisements
Advertisements
Advertisements

"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا لفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبري، اليوم الأحد، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوم العالمى للغة العربية.

حينما تخطو خطواتك الأولى نحو "سبيل قيتباى" هذا المكان التاريخي المعبأ بعبق التاريخ الإسلامى بالقاهرة التاريخية، وترتفع بناظريك قليلا إلي "قاعة التسبيل" لتجد جيوشًا من الحروف العربية تنتظرك فى تأهب لتأخذك عنوة كى تخوض معها أروع ملحمة للخطوط العربية، فتجد نفسك صاعدًا بين جموع الألف الضاربة فى عنان السماء لترتحل بينها وبين همزاتها وسكونها منعطفًا بشدة على منزلقات الراء والواو لتستكين بين حنايا النون، فتسكن لدقائق لتلتقط أنفاسك مستكملا رحلتك بين منعطفات وحنايا الخطوط الكوفية والنسخ وخبايا الديوانى والفارسى مستمرًا فى مغامرة على بساط مغزول من الآبيات الشعرية مطعماٌ بالمآثورات ومرصعاٍ بالأيات القرأنية حيث يسافر بك داخل اللوحات إلى عصور تاريخية، امتلأت أرجائها بعنفوان وديناميكية الخطوط المنبعثة من اللوحات المصممة بأيدى أمهر فنانى الخط العربى.

هكذا كان الحال بقاعة العرض بسبيل قيتباى بالقلعة مقر مكتبة الحضارة الإسلامية التى نظم فيها معرض للخط العربي إحتفالا باليوم العالمى للغة العربية، وقد افتتح المعرض الذى حمل عنوان "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية"، فنان الخط العربى شيخ الخطاطين محمد حمام، والفنان الكبير عصام عبد الفتاح، رائد الخط الكوفي فى الوطن العربى.

بحضور الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة أول بوزارة الثقافة، الفنانة التشكيلية الدكتورة رانيا علام، الدكتور على عبد العال الأستاذ بكلية التربية جامعة الكويت، فضيلة الشيخ زكريا مرزوق إمام وخطيب مسجد السيدة عائشة، نيابة عن فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول وزارة الأوقاف، الفنان التشكيلى والمصور الفوتوغرافى أحمد شبيطة، الفنان طارق اسماعيل من كبار فنانى الخط العربى، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

شارك فى المعرض ٤٠ فنانا عربيا وأجنبيا من سوريا والعراق ولبنان وإيطاليا وهولندا، وضم المعرض أكثر من ٥٥ عملا فنيا، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، قومسير المعرض "الفنان أحمد الشافعي والفنان أشرف حسن".

أعرب السادة ضيوف المعرض عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المتخصصة لإحياء الثقافة العربية والاهتمام بفنانيها، لكونها أحد الدعائم الأساسية وأهم سمات الثقافة العربية والإسلامية، وأكدوا على ضرورة إقامة المزيد منها فى مختلف محافظات مصر.

وفى ختام المعرض أهدى السيد صالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية، شهادات تقدير للفنانين المشاركين تقديرا لمشاركتهم المتميزة التى أثرت المعرض، ولكل من ساهم فى خروج المعرض إلى النور بهذا الشكل المشرف.

كان فى استقبال ضيوف المعرض مدير مكتبة الحضارة الإسلامية، عمر الشباوى المنسق الثقافى بمكتبة الحضارة الإسلامية، خالد يوسف مشرف العلاقات العامة بمكتبة الحضارة الإسلامية، الفنانة التشكيلية أسماء عصام جبر منسق المعرض بقطاع شئون الانتاج الثقافى.
"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)
"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)
"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)
"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)
"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)
"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" ..في احتفال الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للغة العربية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القاهرة

أخبار تهمك

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ 34 دقيقة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

موضوعات متعلقة

"مولد الهادي".. ندوة بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

مدينة العلوم تحتفل باليوم العالمي للّغة العربية

افتتاح معرض "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" بالهناجر.. غدًا

١٢٦ فنانا وفنانة يشاركون فى معرض"القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" بالهناجر

الإنتاج الثقافي يطلق سلسلة ورش فنية في مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

غدًا.. افتتاح معرض "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status